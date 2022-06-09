У Силах спеціальних операцій ЗСУ розповіли подробиці битви за Київ, зокрема, стримування загарбників у районі Мощуна. Через цей населений пункт росіяни планували відкрити ще один шлях на столицю.

Інтерв'ю з оператором ССО опублікували на Telegram-каналі Сил спецоперацій.

"Ми працювали в інтересах 72 бригади. Завдання стояло - підтримка піхотних підрозділів під час штурму Мощуна. Виявилося, що піхотних підрозділів немає, які мали б заходити. І наш куратор на той час сказав нам, що ми маємо силами групи здійснити штурм села і провести його дорозвідку", - розповів військовий.

Він зауважив, що під час проведення дорозвідки захисники помітили важливу деталь: передові ворожі підрозділи були нечисельними, тож група ССО могла рухатися на них.

"Під час просування силами нашої групи мали контакт з групою СПП (загін спецпризначення - Ред.). Під час контакту ця група була знищена...", - додав оператор.

Те, що це був російський загін спецпризначенців, зрозуміли, коли почали розбирати їхню техніку: зразки озброєння, радіозв'язку свідчили, що в Мощуні працювала таки ворожа СПП.

Опісля українські бійці зайняли половину Мощуна, дочекалися підкріплення і виставили його на рубежах населеного пункту для оборони. Також декілька разів знищували понтонну переправу за допомогою артилерії.

Під час проведення розвідки околиць Мощуна і річки, щоб виявити, чи не наводять загарбники нову переправу, бійці ССО потрапили в засідку. У результаті бою з окупантами втратили побратима.

Про рашистів оператор ССО каже - вони масово займалися крадіжками, мародерством, не гребували нічим. "Була ситуація, коли знайшли російського солдата, який лежав в обнімку з бойлером", - додав український військовий.

Нагадаємо, бійці ССО підірвали залізничний міст у Мелітопольському районі, яким загарбники регулярно перевозили техніку, боєприпаси з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.

А в Херсонській області влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів, вщент заповненим особовим складом.