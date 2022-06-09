Розв’язана Росією війна завдала збитків інфраструктурі України на 103,9 млрд доларів, – звіт KSE

Станом на 8 червня загальна сума прямих збитків для економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить 103,9 млрд доларів або 3 трлн гривень.

Про йдеться у звіті KSE Institute (Kyiv School of Economics).

Зазначається, що за останній тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоров'я, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.

“Збитки, завдані через руйнування та пошкодження українських підприємств, досягли 11,5 млрд доларів, освітніх закладів – 1,6 млрд доларів, медзакладів – 1,1 млрд доларів, дитсадків – 576 млн доларів”, – йдеться у звіті.

Фото: kse.ua

Також повідомляється, що з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44,8 млн кв. м житлового фонду, 256 підприємств, 6,3 тис. залізничних колій та 41 міст, 656 медзакладів, 1 177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торговельних центрів, 28 нафтобаз.

Окрім того, унаслідок війни українці втратили майже 105 тис. легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких складає 968 млн доларів.

Було зруйновано чи пошкоджено щонайменше 141 релігійна та 203 культурних споруди. Сума збитків, завдана храмам, церквам, лаврам та соборам, за оцінками КSЕ, становить 81 млн доларів; об'єктам культури – 272 млн доларів.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати, коливаються від 564 млрд доларів до 600 млрд доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що уряд пришвидшить фіксацію збитків пошкодженого майна та розробку єдиного документа для їхнього відшкодування.