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До кінця року Україна планує залучити ще 20 млрд доларів від міжнародних партнерів, – Марченко

Мінфін веде переговори з міжнародними партнерами про залучення цих коштів.

До кінця року Україна планує залучити ще 20 млрд доларів від міжнародних партнерів, – Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів України

До кінця 2022 року Україна планує залучити ще 20 млрд доларів від міжнародних партнерів. Кредити та гранти будуть направлені на армію та покриття бюджетного дефіциту.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань податкової, митної політики та банківської діяльності заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент LB.

“З приводу наших перспектив. До кінця року ми бачимо можливість залучити кошти. Цього місяця ми плануємо залучити 4,8 млрд доларів зовнішньої допомоги та кредитів. У порівнянні з 1,5 млрд доларів у травні, це буде суттєва підтримка. У липні – теж понад 4 млрд доларів. І до кінця року наші очікування такі. Додатково ми хочемо отримати ще 20 млрд доларів”, – заявив він.

Марченко наголосив, що Мінфін вже веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення цих коштів.

“Про це ми активно говоримо, щоб отримати прискорення кредитних договорів. Якщо це гранти, то механізми їх отримання”, – додав він.

За словами міністра, ці кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту. Основна частина йде на військові потреби.

Нагадаємо, витрати бюджету за травень склали 250 млрд гривень. З яких понад 118 млрд грн – це витрати на армію. Лише 18 млрд грн отримано коштом зовнішньої допомоги.

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