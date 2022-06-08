У Дмитрівці триває будівництво п’яти будинків в рамках пілотного проекту, тут безкоштовно родини отримають нове житло замість повністю зруйнованого.

Майже 45 тисяч заявок на відшкодування знищеного та пошкодженого майна російськими окупантами надійшло через Дію від жителів Київської області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він закликав жителів області, котрі ще не подали такі заявки, це зробити.

"Зараз знаходжусь у Дмитрівці, де триває будівництво п’яти будинків у рамках пілотного проекту. Усього плануємо побудувати 15 таких домівок. Проект реалізується за меценатські кошти. Безкоштовно родини отримають нове житло замість повністю зруйнованого через російську агресію. За два тижні маємо завершити активний етап будівництва", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада ухвалила на засіданні в першому читанні законопроєкт №7198. Він передбачає, що громадянам компенсують втрачене під час війни житло.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в Дії можна буде зареєструвати зруйноване окупантами майно та отримати тимчасове посвідчення особи. Також в Україні створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".