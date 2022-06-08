НАЗК доповнило санкційний список Єрмака-Макфола ще майже 800 особами та компаніями

Наразі до списків вже внесено 13,4 тисячі фізичних та 3,6 тисячі юридичних осіб.

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало новий санкційний список із 795 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України.

Про це повідомили в пресслужбі агентства.

"Всього до списків внесено вже 13,4 тис. фізичних та 3,6 тис. юридичних осіб. Це частина від 100 тис. осіб, які підлягають санкціям, відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК. НАЗК продовжує роботу для ідентифікації решти понад 86 тис. осіб", - зазначили в установі.

У доповнений список потрапили:

керівництво промислових компаній, які перебувають під санкціями ЄС та США, а також підприємства, що були засновані такими компаніями;

керівництво компаній, які займаються видобутком надр;

банки та їхнє керівництво;

медіа-компанії та їхнє керівництво.

"Поміж них – одна з найбільших медіагруп росії – AVM Media, проектом якої є політичне ток-шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабеєвою та Євгеном Поповим, одними з головних рупорів кремля. Додали до списків "кандидатів" на санкції і генерального директора "Царьград медіа", канали якого активно поширюють антиукраїнську пропаганду", - повідомили в НАЗК.

В агентстві підкреслили, що в список додали не лише росіян, а й іноземців, які перебувають у керівництві банків та компаній, що працюють на російську економіку.

Також НАЗК запропонувало включити до санкційних списків:

Андрія Кортунова (гендиректора Російської ради з міжнародних справ, якою опікується уряд рф через Сергія Лаврова);

мільярдера Альберта Авдоляна (його бізнес наближений до "Ростеху" та "Газпрому");

дружину олігарха Андрія Мельниченка – колишню модель Олександру Мельниченко (крім ЄС, який вже наклав санкції; Мельниченко за день до накладення на нього міжнародних санкцій передав дружині свою "Сибірську вугільну енергетичну компанію");

гендиректора "Національної медіа групи", найбільшого в РФ приватного медіахолдингу Світлани Баланової (у своїх програмах медіахолдинг особливу увагу приділяє поширенню кремлівської пропаганди).

Оновлений перелік НАЗК надіслало до Офісу Генерального прокурора та Міністерства закордонних справ України.

Ознайомитися з повними списками можна за посиланням.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти нафтогазової і хімічної промисловості Росії, а Люксембург заморозив російські активи на €4,3 млрд, які належать 1 100 компаніям та 90 фізособам із РФ, що потрапили під санкції Євросоюзу.