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На Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих військових

З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці "Азовсталі".

На Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих військових
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці "Азовсталі".

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Нагадаємо, напередодні родини загиблих оборонців Маріуполя підтвердили прибуття до Києва тіл захисників з Азовсталі. Патронатна служба полку "Азов" зустріла і разом з лікарями провела огляд і опис тіл.

На початку червня Україна провела з росіянами обмін тіл загиблих військових. Було передано по 160 тіл. З посиланням на екскомандира "Азову" Максима Жоріна повідомялося, що в Київ привезли десятки тіл, які забрали з території заводу, що зазнав численних ворожих обстрілів.

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