Росіяни обстрілом зруйнували приміщення Держприкордонслужби на Сумщині

Після початку повномасштабного вторгнення ця будівля не використовувалась. Про постраждалих не повідомляється.

Війська Росії близько 12 години 8 червня обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Вони відкрили вогонь з боку російського пункту пропуску Троєбортне.

Будівлю прикордонного пункту зруйновано, повідомили в Телеграм-каналі Держприкордонслужби України.

"Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Дане приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення росії в Україну воно не використовувалося", – зазначили в повідомленні.

Окупанти вели вогонь по Сумській області і сьогодні вранці. Внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. За попередніми даними, ворог вів вогонь із САУ.