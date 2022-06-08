​​ДБР відкрило провадження щодо мера Святогірська, який публічно підтримав окупантів

Днями він записав відео, в якому публічно пропагує "руській мір" та дискредитує ЗСУ.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що мер Володимир Бандура роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео, поширеному в соцмережах, він публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи ЗСУ та державну владу, а також поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове слідство триває.

"ДБР в чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним. Коротка вигода від служіння окупантам перетвориться на ганебне та тривале ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі російські війська наступають на Слов'янськ і Святогірськ, а також штурмують Сєвєродонецьк. Перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що командувач армії РФ отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.