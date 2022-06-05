Окупанти отримали завдання до 10 червня взяти Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут, – Гайдай

За його словами, в наступні пʼять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину з землею

Перехоплені розмови російських окупантів свідчать про те, що командувач армії РФ отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.

У наступні пʼять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину з землею, заявив у ефірі телемарафону голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, захисники зачистили від окупантів половину Сєвєродонецька. Евакуація з цього міста зараз неможлива. Там лишаються близько 15 000 людей.

Сьогодні з Лисичанська вдалося вивезти 98 мирних мешканців – це була таємна евакуація.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ чинять потужний опір ворогу в Сєвєродонецьку, але у відсотковому співвідношенні говорити про контроль над містом зарано, бо ситуація динамічна.

На початку тижня окупанти просунулися з околиць Сєвєродонецька до центру і невпинно ведуть вогонь по наших захисниках та житлових будинках міста.

Сьогодні окупанти підтвердили загибель російського генерал-майора Кутузова в районі траси Лисичанськ-Бахмут, яку вони намагаються взяти.