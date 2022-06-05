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Окупанти отримали завдання до 10 червня взяти Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут, – Гайдай

За його словами, в наступні пʼять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину з землею

Окупанти отримали завдання до 10 червня взяти Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут, – Гайдай
Фото: sergey.gaidai.loga

Перехоплені розмови російських окупантів свідчать про те, що командувач армії РФ отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.

У наступні пʼять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину з землею, заявив у ефірі телемарафону голова ОВА Сергій Гайдай. 

За його словами, захисники зачистили від окупантів половину Сєвєродонецька. Евакуація з цього міста зараз неможлива. Там лишаються близько 15 000 людей. 

Сьогодні з Лисичанська вдалося вивезти 98 мирних мешканців – це була таємна евакуація. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ чинять потужний опір ворогу в Сєвєродонецьку, але у відсотковому співвідношенні говорити про контроль над містом зарано, бо ситуація динамічна. 

На початку тижня окупанти просунулися з околиць Сєвєродонецька до центру і невпинно ведуть вогонь по наших захисниках та житлових будинках міста. 

Сьогодні окупанти підтвердили загибель російського генерал-майора Кутузова в районі траси Лисичанськ-Бахмут, яку вони намагаються взяти. 

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