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Окупанти визнали смерть генерал-майора збройних сил Росії Кутузова, – Андрющенко

Кутузов був так званим командиром армійського корпусу "ДНР". 

Окупанти визнали загибель генерал-майора російських збройних сил Романа Кутузова. Він був ліквідований 5 червня в районі траси Бахмут–Лисичанськ, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Взагалі не сумна новина", – написав він. 

Роман Кутузов був так званим командиром армійського корпусу "ДНР", додав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Це не перший російський генерал, ліквідований українськими захисниками під час повномасштабного вторгнення РФ. У квітні в Херсонській області українські військові знищили командний пункт 49-ї армії РФ. Два генерали загинули, ще один був у критичному стані.

Кілька генералів були також ліквідовані в березні. 

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