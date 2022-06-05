Окупанти визнали смерть генерал-майора збройних сил Росії Кутузова, – Андрющенко

Окупанти визнали загибель генерал-майора російських збройних сил Романа Кутузова. Він був ліквідований 5 червня в районі траси Бахмут–Лисичанськ, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Взагалі не сумна новина", – написав він.

Роман Кутузов був так званим командиром армійського корпусу "ДНР", додав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Це не перший російський генерал, ліквідований українськими захисниками під час повномасштабного вторгнення РФ. У квітні в Херсонській області українські військові знищили командний пункт 49-ї армії РФ. Два генерали загинули, ще один був у критичному стані.

Кілька генералів були також ліквідовані в березні.