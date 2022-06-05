ЗСУ потужно чинять опір росіянам у Сєвєродонецьку, – Маляр

Українська армія потужно чинить опір ворогам у Сєвєродонецьку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, пише Радіо Свобода.

"Там гаряче, бої тривають… Єдине, що ми можемо точно говорити – ЗСУ потужно чинять опір, бо інакше місто б вже перейшло під контроль російських військ. Ми можемо сказати, що там задіяні дуже професійні українські підрозділи. По-третє, росіяни рухаються за своїм планом – вони хотіли вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, але поки що вони в строки не вкладаються і реалізувати їм цей план не вдається", – заявила вона.

Маляр підкреслила: відсоткове співвідношення контролю над містом наводити некоректно, оскільки ситуація змінюється.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ контролюють близько половини міста. Окупанти не припиняють штурмових дій, але захисники лишаються в місті та чинять їм опір.