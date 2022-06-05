На тимчасово окупованих територіях Харківщини Росія намагається ввести в обіг рублі, - Синєгубов

Також окупанти намагаються підкупити місцеве населення, але люди відмовляються.

На сьогодні під тимчасовою окупацією перебуває 30,1% території Харківщини. Окуповано 21 територіальну громаду області з 56.

Про це повідомила пресслужба Харківської облвійськадміністрації (ОВА).

Як розповів очільник Харківщини Олег Синєгубов, окуповані громади на півночі регіону, північно-східному напрямку (Вовчанському), східний (Куп'янському) та Ізюмському напрямку. За приблизними підрахунками, на кожному з цих напрямків залишається від 15 до 20 тис. населення.

Синєгубов додав, що на Вовчанському і Куп’янському напрямках є спроби ввести в обіг рублі.

Крім того, на окупованих територіях росіяни пропонували медикам і рятувальникам перевдягнутись в російську форму, але ті відмовились.

За словами Синєгубова, випадки державної зради в окупованих громадах області одиничні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська намагаються втримати раніше захоплені території і безуспішно роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.