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На тимчасово окупованих територіях Харківщини Росія намагається ввести в обіг рублі, - Синєгубов

Також окупанти намагаються підкупити місцеве населення, але люди відмовляються.

На тимчасово окупованих територіях Харківщини Росія намагається ввести в обіг рублі, - Синєгубов
Фото: Пресслужба Харківської ОВА

На сьогодні під тимчасовою окупацією перебуває 30,1% території Харківщини. Окуповано 21 територіальну громаду області з 56. 

Про це повідомила пресслужба Харківської облвійськадміністрації (ОВА).

Як розповів очільник Харківщини Олег Синєгубов, окуповані громади на півночі регіону, північно-східному напрямку (Вовчанському), східний (Куп'янському) та Ізюмському напрямку. За приблизними підрахунками, на кожному з цих напрямків залишається від 15 до 20 тис. населення.

Синєгубов додав, що на Вовчанському і Куп’янському напрямках є спроби ввести в обіг рублі

Крім того, на окупованих територіях росіяни пропонували медикам і рятувальникам перевдягнутись в російську форму, але ті відмовились. 

За словами Синєгубова, випадки державної зради в окупованих громадах області одиничні.  

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська намагаються втримати раніше захоплені території і безуспішно роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. 

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