Посольство підтвердило загибель двох українок в Німеччині

Жінки виїхали з України через війну.

Посольство України в Німеччині підтвердило загибель двох українок внаслідок аварії на залізниці в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен.

Про це повідомив посол Андрій Мельник, інформує Європейська правда.

Консули Генерального консульства в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім'ями загиблих громадянок. У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина. Діти наразі перебувають у супроводі близьких дорослих.

Чоловіки загиблих планують приїзд до Німеччини, наразі вирішується питання перетину кордону. У який саме спосіб відбуватиметься репатріація тіл - з сім'ями ще обговорюється.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що жінки виїхали з України через війну та проживали поблизу в сім'ях, що приймають біженців.

Нагадаємо, аварія сталася 3 червня. Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися кілька вагонів. Станом на неділю, 5 червня, знайдено тіла 5 загиблих в аварії, але кількість може зрости, оскільки від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що за 100 днів повномасштабної війни в Україну в'їхали майже 2,7 млн людей.