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З Лисичанська евакуйовано 66 людей, - Гайдай

Проїхали бомбосховищами, вмовили, написав Гайдай.

З Лисичанська евакуйовано 66 людей, - Гайдай
Фото: Cергій Гайдай

З Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 66 цивільних мешканців, з них 6 дітей.

Про це у Телеграм написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток. Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Також за словами керівника ОВА, до міста завезені гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.

За даними Генштабу, окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.

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