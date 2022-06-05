Вранці 5 червня російські окупанти знову завдали удару по Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, росіяни атакували близько 4 ранку, під вогнем опинився Шосткинський район.

"Окупанти атакували населені пункти Шосткинського району з мінометів, також в цей час над територією області пролетіли дві ракети. Також ворог відкрив вогонь і по території Білопільської громади", – розповів Живицький.

Також він додав, що мешканці прикордонних районів чули й вибухи на території Росії, що вкотре свідчить, що росіяни для провокацій обстрілюють самі себе, щоб створити потрібну картинку для пропагандистів.

Нагадаємо, 4 червня окупанти тричі за день вдарили по Сумській області. Жертв серед цивільного населення немає, руйнування уточнюються.

Додамо, що прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони.

Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню.