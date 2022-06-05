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Детонувало всю ніч: артилеристи накрили вогнем склади з паливом окупантів

Стріляли артилеристи 45-ї бригади.

Детонувало всю ніч: артилеристи накрили вогнем склади з паливом окупантів
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Українські артилеристи знищили склади російської армії з пальним, технікою і боєприпасами.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство оборони.

"Детонувало всю ніч: наші артилеристи накрили вогнем рашистські склади з паливом, технікою та боєприпасами. Ефектну роботу провели повітряна розвідка та гармати 43 та 45 ОАБр", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що за добу 5 червня українські захисники знищили більш як 100 окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Також українські зенітники 5 червня збили крилату ракету, яка була випущена російськими окупантами в бік Києва.

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