Українські артилеристи знищили склади російської армії з пальним, технікою і боєприпасами.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство оборони.

"Детонувало всю ніч: наші артилеристи накрили вогнем рашистські склади з паливом, технікою та боєприпасами. Ефектну роботу провели повітряна розвідка та гармати 43 та 45 ОАБр", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що за добу 5 червня українські захисники знищили більш як 100 окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Також українські зенітники 5 червня збили крилату ракету, яка була випущена російськими окупантами в бік Києва.