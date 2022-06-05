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За добу знищено понад 100 окупантів, 6 ворожих артилерійських систем та 8 безпілотників

Також ворог втратив 5 танків.

За добу українські захисники знищили більш як 100 окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1381 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,
  • артилерійських систем – 686 (+6) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засоби ППО - 95 (+0) од,
  • літаків – 210 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),
  • крилаті ракети - 122 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+1).

Нагадаємо, російські війська ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, проводять доукомплектування підрозділів

на Бахмутському напрямку, перекинувши туди понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

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