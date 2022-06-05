За добу знищено понад 100 окупантів, 6 ворожих артилерійських систем та 8 безпілотників

За добу українські захисники знищили більш як 100 окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано

танків ‒ 1381 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,

артилерійських систем – 686 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків – 210 (+0) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),

крилаті ракети - 122 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,

спеціальна техніка - 53 (+1).

на Бахмутському напрямку, перекинувши туди понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.