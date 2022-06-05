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У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)

Ракетних ударів завдано по об'єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах.

У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

В Києві в ранці 5 червня пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за словами мера, вибухи було чути в Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

"Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом", - зазначив мер.

Оновлення. Пізніше Віталій Кличко повідомив, що жертв внаслідок ракетних ударів немає. Вони завдані по об’єктах інфраструктури. Постраждала одна особа, її госпіталізували. Відповідні служби працюють на місцях, що зазнали атаки.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет. Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину.

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