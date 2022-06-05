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За добу ППО знищила літак, вертоліт та чотири ракети РФ

Також ліквідовано безпілотники ворога.

Протиповітряна оборона у суботу, 4 червня знищила дев’ять повітряних цілей окупантів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Знищено:

  • 1 літак (попередньо Су-34);
  • 1 вертоліт (Ка-52);
  • три безпілотники (2 “Орлан-10”, 1 “Форпост”);
  • 4 крилаті ракети.

Так, на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи “демілітаризували” ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА “Форпост”.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники “Орлан-10”.

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети “Калібр”, випущені з підводних човнів рашистів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи ППО Національної гвардії України знищили 17 повітряних цілей противника.

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