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Росіяни випустили проти України вже понад 2500 ракет

Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої.

Росіяни випустили проти України вже понад 2500 ракет
Фото: Макс Требухов

Станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет.

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину.

“Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли”, – йдеться у заяві. 

За словами Зеленського, на ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, сягнула 2503.

Нагадаємо, вранці 4 червня російські війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

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