Ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, – те, що вони зроблені для людей.

Самохідні гаубиці М109А3, надані Норвегією, вже на передовій і з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

“Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, – те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краям башні кошики для особистих речей”, – зазначив він.

Фото: t.me/CinCAFU

Щодо технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км.

Фото: t.me/CinCAFU

“Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах”, – сказав Залужний, зазначивши, що його люди з легкістю за один тиждень опанували це озброєння.

Фото: t.me/CinCAFU

Залужний подякував норвежцям дієву допомогу.

Фото: t.me/CinCAFU

“Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/CinCAFU

Нагадаємо, ще на початку війни стало відомоя, що Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу та військову техніку на 226 мільйонів доларів.