Перемовини з Росією можуть продовжитись після укріплення позицій України зброєю, – Арахамія

Поки що він причин їх відновлення не бачить.

Перемовини з Росією продовжаться після того, як позиції України будуть укріплені передовим озброєнням, наданим західними партнерами.

Про це голова фракції "Слуга народу", очільник переговорної делегації Давид Арахамія заявив в ефірі телемарафону, пише CNN.

"Поки я не бачу причин для ініціювання подальших перемовин. Поки на фронті дійсно не відбудеться великих змін", – заявив він.

Поточну ситуацію він описав як "крок уперед – два назад".

"Перемовини мають продовжуватися, коли наша перемовна позиція зміцниться. І її можна посилити зараз, коли озброєння, обіцяне нам міжнародними партнерами, з часом буде надходити в необхідній кількості", – заявив він.

Президент України наголошував, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Він додав, що якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни. Умовою для переговорів з Путіним є те, що вони мають пройти без посередників, а на столі буде єдине питання – припинення війни.

Перемовини між делегаціями України і держави-окупантки припинилися. Остання очна зустріч була 29 березня в Стамбулі. 17 травня учасник перемовної групи, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив зупинення перемовин.

Переговори закінчилися, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни.

В інтервʼю LB Подоляк уточнив, що припинилися політико-дипломатичні перемовини з росіянами, але тривають гуманітарні – щодо обміну полоненими, спроб евакуації та зелених коридорів.