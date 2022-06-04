Федоров закликав передавати через єВорог інформацію про дії окупантів в 9 областях і Криму

При цьому важливо подбати про свою безпеку і видаляти всі дані з телефона включно з листуванням із ботом.

ЗСУ потребують інформації про окупантів у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Сумській областях та в АР Крим.

Передати її українці можуть через чатбот єВорог, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема потрібні дані про:

переміщення та напрямок руху окупантів,

штаби та ротацію,

зміни в кількості техніки та особового складу,

ставлення до місцевих та дії окупантів на території (проводять псевдореферендуми, окопуються),

інші деталі, які можуть бути важливими для ЗСУ.

"При цьому турбуйтеся про власну безпеку. Якщо немає змоги зробити фото, можете відправити інформацію про окупантів у чатбот текстом. А потім обов'язково видаляйте всі дані з телефона, зокрема листування з ботом єВорог", – наголосив Федоров.

Нагадаємо, станом на 2 червня українці надіслали в єВорог понад 700 заявок щодо колаборантів. Цей бот було запущено 10 березня. Користуватися ним можна після авторизації через Дію.