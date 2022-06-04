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Федоров закликав передавати через єВорог інформацію про дії окупантів в 9 областях і Криму

При цьому важливо подбати про свою безпеку і видаляти всі дані з телефона включно з листуванням із ботом. 

Федоров закликав передавати через єВорог інформацію про дії окупантів в 9 областях і Криму
Фото: Михайло Федоров

ЗСУ потребують інформації про окупантів у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Сумській областях та в АР Крим.

Передати її українці можуть через чатбот єВорог, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Зокрема потрібні дані про:

  • переміщення та напрямок руху окупантів,
  • штаби та ротацію,
  • зміни в кількості техніки та особового складу,
  • ставлення до місцевих та дії окупантів на території (проводять псевдореферендуми, окопуються),
  • інші деталі, які можуть бути важливими для ЗСУ.

"При цьому турбуйтеся про власну безпеку. Якщо немає змоги зробити фото, можете відправити інформацію про окупантів у чатбот текстом. А потім обов'язково видаляйте всі дані з телефона, зокрема листування з ботом єВорог", – наголосив Федоров.

Нагадаємо, станом на 2 червня українці надіслали в єВорог понад 700 заявок щодо колаборантів. Цей бот було запущено 10 березня. Користуватися ним можна після авторизації через Дію. 

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