Федоров закликав передавати через єВорог інформацію про дії окупантів в 9 областях і Криму

ЗСУ потребують інформації про окупантів у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Сумській областях та в АР Крим.
Передати її українці можуть через чатбот єВорог, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зокрема потрібні дані про:
- переміщення та напрямок руху окупантів,
- штаби та ротацію,
- зміни в кількості техніки та особового складу,
- ставлення до місцевих та дії окупантів на території (проводять псевдореферендуми, окопуються),
- інші деталі, які можуть бути важливими для ЗСУ.
"При цьому турбуйтеся про власну безпеку. Якщо немає змоги зробити фото, можете відправити інформацію про окупантів у чатбот текстом. А потім обов'язково видаляйте всі дані з телефона, зокрема листування з ботом єВорог", – наголосив Федоров.
Нагадаємо, станом на 2 червня українці надіслали в єВорог понад 700 заявок щодо колаборантів. Цей бот було запущено 10 березня. Користуватися ним можна після авторизації через Дію.