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Нардепка Безугла приїхала в командний пункт і бере участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів, – журналісти

Сама депутатка зазначила, що має обовʼязок долучитися до оборони держави через призму депутатських можливостей та повноважень. 

Нардепка Безугла приїхала в командний пункт і бере участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів, – журналісти
Марʼяна Безугла
Фото: Марʼяна Безугла в Facebook

Народна депутатка від Слуги народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Марʼяна Безугла прибула в командний пункт на сході України.

За словами журналістки, ведучої Яніни Соколової, Безугла "контролює військові операції в Сєвєродонецьку". 

"Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори»", – заявила Соколова.

За її словами, фото Безуглої зі штабу їй надіслали військові. 

Головред "Цензор.нет" Юрій Бутусов, який нині перебуває в Сєвєродонецьку – місті, яке росіяни намагаються захопити повністю, – підтвердив, що Безугла на одній із ділянок фронту перебуває в командному пункті та "бере безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів. Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вірогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки". 

Сама парламентарка на сторінці в Facebook написала, що як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки "у ці складні для безпеки держави та громадян часи вважаю обов‘язковим для себе зокрема і працювати на сході країни. Також є резервістом ОР-1 після мобілізації у 2015 і не призвана зараз, бо народний депутат України".

"Отже, це ще й обов‘язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень. Я вже пояснювала та повторю. Якщо комусь із опозиційних до Президента політсил щось не подобається, це їхнє право. Але у війні чинити розкол і звинувачувати когось, що він у зоні бойових дій, це за межею", – висловилася вона. 

Нагадаємо, за Сєвєродонецьк (Луганська область) наші військові зараз ведуть важкі бої. Окупанти цього тижня взяли під контроль близько 70% міста та намагаються повністю витіснити оборонців. ЗСУ та інші сили захисту відтісняють окупантів. 

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