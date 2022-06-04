Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині ЗСУ відбили спроби наступу на Барвінкове, Святогірськ і в районах Вірнопілля та Богородичного

За минулу добу від ворожих атак постраждали вісім людей в області і двоє в самому Харкові. 

На Харківщині ЗСУ відбили спроби наступу на Барвінкове, Святогірськ і в районах Вірнопілля та Богородичного
Фото: скріншот

Російська армія намагалася піти в наступ на Барвінкове та Святогірськ на Харківщині. В районі Ізюма ворога наступав у напрямку Вірнопілля та Богородичного.

Всі спроби успіхом для окупантів не завершилися – захисники відбили атаки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Під час обстрілу Балаклії постраждали вісім мирних мешканців включно з 11-річною дитиною. Ще двоє зазнали поранень у Харкові. 

"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", – зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстрілювали Ізюмський та Харківський райони. Штурмові дії тривають на Луганщині. Обстрілюються також Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина. По Одесі ворог завдав ракетного удару. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також