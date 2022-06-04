На Харківщині ЗСУ відбили спроби наступу на Барвінкове, Святогірськ і в районах Вірнопілля та Богородичного

За минулу добу від ворожих атак постраждали вісім людей в області і двоє в самому Харкові.

Російська армія намагалася піти в наступ на Барвінкове та Святогірськ на Харківщині. В районі Ізюма ворога наступав у напрямку Вірнопілля та Богородичного.

Всі спроби успіхом для окупантів не завершилися – захисники відбили атаки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Під час обстрілу Балаклії постраждали вісім мирних мешканців включно з 11-річною дитиною. Ще двоє зазнали поранень у Харкові.

"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", – зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстрілювали Ізюмський та Харківський райони. Штурмові дії тривають на Луганщині. Обстрілюються також Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина. По Одесі ворог завдав ракетного удару.