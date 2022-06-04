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У Маріуполі окупанти встановили банкомат, роздаватимуть російські картки "Мир"

"Банк не здійснює переведення в готівку українських платіжних карток", пишуть окупанти.

У Маріуполі окупанти встановили банкомат, роздаватимуть російські картки "Мир"
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У захопленому Маріуполі російські загарбники відкрили відділення банку та встановили один банкомат для понад 100 тис. мешканців, які залишаються у місті.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь…. Нове єдине працююче відділення банку з банкоматом. Покращення життя від росії - знищити цивілізацію та повернути середновіччя. Регрес, як запорука міцності нацистського режиму», - написав Андрющенко.

Він опублікував фотографії цього відділення «Центрального республіканського банку», банкомату, та оголошення, в якому повідомляється, що «Банк не здійснює переведення в готівку українських платіжних карток».

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

За його словами, російський банк «Промсвязьбанк» також офіційно входить на окуповану територію Донецької області. Зокрема він забеспечить масову видачу картки “Мир" (російська заміна систем VISA MASTERCARD) мешканцям. 

"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", - додав радник мера.

Нагадаємо, що російські окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. шкільних підручників з російської мови та історії Росії.

Також у Маріуполі російські окупанти і місцеві колаборанти на нараді ухвалили рішення про необхідність посилення режиму фільтрації.

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