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За добу від ворожих обстрілів на Миколаївщині постраждали девʼятеро людей

Ворог вів вогонь по чотирьох населених пунктах включно з обласним центром. 

За добу від ворожих обстрілів на Миколаївщині постраждали девʼятеро людей
Обстріл Миколаївщини
Фото: Ганна Замазєєва в телеграм

Упродовж минулої доби на Миколаївщині від обстрілів постраждав обласний центр та ще чотири населені пункти: с. Миколаївське, Кавказ, Українка та Пришиб.

Є загиблі і постраждалі, повідомили в телеграм-каналі Національної поліції України. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва уточнила, що за вчора постраждали девʼятеро мирних мешканців. 

"Пошкоджені житлові будинки, гаражні приміщення, автомобілі, споруди підприємства. Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими регулярними військами та допомагають постраждалим. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування", – зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що, попри складну ситуацію, підрозділи поліції Миколаївщини відпрацювали 422 сигнали громадян, що надійшли на спецлінію 102.  

За даними Замазєєвої, станом на сьогодні в миколаївських лікарнях від наслідків атак окупантів лікувалися 252 людини. Ще 73 мирних мешканці отримали допомогу амбулаторно. 

Нагадаємо, за вчора пожежники Миколаївщини ліквідували три займання, що сталися через ворожі обстріли. Зокрема, загорівся житловий будинок, хвойна підстилка, дерева і кущі, а також суха трава в різних районах. 

Загалом за минулу добу над Миколаївщиною збили три ворожі ракети.

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