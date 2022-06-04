ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай

Ворог підтягує резерви для захоплення Сєвєродонецька, але зазнає величезних втрат. ЗСУ поступово відтісняють окупантів.

Про це в ефірі телемарафону UAразом сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в області залишається важкою. Сєвєродонецьк – це зараз концентрація бойових дій, тому що Росія кидає всі резерви саме на цей напрямок.

"Їм попередньо вдалося все ж таки захопити більшу частину міста, але зараз наші військові їх посунули, і вони, дійсно, отримують величезні втрати", – сказав Сергій Гайдай.

Він додав, що кадировці зазвичай не воюють на передньому плані, але вони зайшли у місто і вже мають певні втрати.

"Російські військові підривають мости, щоб ми не могли надавати підкріплення нашим хлопцям, які боронять Луганську область", – розповідає Гайдай.

Голова Луганської ОВА нагадав, що Луганщина зараз – це форпост, який стримує натиск ворога.

До слова, у британській розвідці вважають, що РФ має успіхи на Донбасі завдяки поєднанню артилерійських ударів і авіації.