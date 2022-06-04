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На Київщині ексгумували понад 1300 тіл вбитих росіянами мирних жителів

Особи більш ніж 200 загиблих не встановлені.

На Київщині ексгумували понад 1300 тіл вбитих росіянами мирних жителів
Фото: Скрін з відео

Станом на 4 червня у Київській області ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими окупантами.

Про це повідомляє МВС.

"Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині. Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи. При цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 18 травня на Київщині знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

Жителі сіл на Київщині досі знаходять тіла загиблих в неглибоких могилах.

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