​Люди в селах біля Києва досі знаходять тіла загиблих, – CNN

Жителі сіл Київщини не можуть оговтатися після перебування в окупації.

Понад місяць минув відтоді, як ЗСУ витіснили війська окупантів з північних околиць Києва, однак жителі навколишніх сіл досі знаходять тіла загиблих в неглибоких могилах.

Про це повідомляє CNN.

Житель одного з сіл поблизу Києва розповів про те, що російські військові спробували вистріли в нього та залишити вмирати. Тепер у нього шрами від куль, але емоційні шрами набагато глибші.

"Іноді мені сняться кошмари, і я не можу спати вночі. І я молюся, щоб вони ніколи не повернулися", – розповів місцевий житель Сергій Юденко.

Він додає, що ніколи не пробачить росіянам їхні злочини в Україні.

Нагадаємо, станом на 18 травня Станом на Київщині знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

До слова, ГРУ опублікувало список кадировцов, які воювали проти України. Вони почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців. Перебуваючи в другому ешелоні наступу, кадировці обшукували помешкання, знущалися із заручників і мирних мешканців, грабували і чинили розбій.