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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 21 окупанта та чотири танки

Також знищено одну зенітну та одну самохідну артилерійську установку ворога.

На південному напрямку ЗСУ ліквідували 21 окупанта та чотири танки

На південному напрямку фронту Збройні сили України ліквідували 21 окупанта.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено одну зенітну та одну самохідну артилерійську установку, чотири танки Т-72, чотири одиниці броньованої техніки та три одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, три безпілотники та три польові пункти боєприпасів.

“А також два швидкісних десантних катерів, що були приховані рашистами в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій. Не сталося”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти втратили під час повномасштабної війни проти України вже 30 700 військових. Ліквідовано 1361 танк, 3343 бойові броньовані машини, 659 артилерійських систем та 207 РСЗВ.

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