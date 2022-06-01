Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліцейські з дітьми встановили на Дніпропетровщині національний рекорд, - Нацполіція

Одночасно 174 дитини намалювали найбільшу кількість мап України.

Поліцейські з дітьми встановили на Дніпропетровщині національний рекорд, - Нацполіція
Фото: скріншот відео

У Дніпропетровській області правоохоронці разом із дітьми встановили національний рекорд.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

"Одночасно 174 дитини намалювали найбільшу кількість мап України. Всі намальовані мапи з`єдналися у одну велику країну - Україну. Все це  - аби  ще раз підтвердити, яка наша країна єдина та неповторна", - зазначили в пресслужбі.

Захід провели на території Криничанської територіальної громади.

Також на кожній мапі діти написали побажання для українських захисників.

Нагадаємо, раніше в Празі організували акцію на підтримку захисників Маріуполя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також