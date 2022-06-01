У Дніпропетровській області правоохоронці разом із дітьми встановили національний рекорд.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

"Одночасно 174 дитини намалювали найбільшу кількість мап України. Всі намальовані мапи з`єдналися у одну велику країну - Україну. Все це - аби ще раз підтвердити, яка наша країна єдина та неповторна", - зазначили в пресслужбі.

Захід провели на території Криничанської територіальної громади.

Також на кожній мапі діти написали побажання для українських захисників.

Нагадаємо, раніше в Празі організували акцію на підтримку захисників Маріуполя.