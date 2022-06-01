Сьогодні, вперше після початку великої війни, у поїзді Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр.

Дитячий кінотеатр працюватиме в поїздах на двох напрямках.

Сьогодні, вперше після 24 лютого, у поїзді Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми запустили його буквально за два дні до початку війни, і поїзд з кінотеатром встиг зробити лише один рейс. Після цього почалась велика евакуація, і кінотеатр довелось демонтувати, щоб дати більше місця для пасажирів, які евакуюються”, - повідомили в Укрзалізниці.

Наразі поїзд Інтерсіті+ з дитячим кінотеатром курсуватиме з Києва до Вінниці та Чернігова.

Доступ до кінотеатру матимуть усі маленькі пасажири, незалежно від класу місць.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає нічний поїзд № 53/54 Київ — Перемишль.

Раніше повідомляли, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з і до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.