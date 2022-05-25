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Правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею будуть змінені, - Укрзалізниця

Правила змінюються з 1 червня.

Правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею будуть змінені, - Укрзалізниця
Фото: Укрінформ

З 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Інші ж правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

Скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Уточнюється, що посадка в поїзди відбувається по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.  

Громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять). 

Нагадаємо, з 11 червня Укрзалізниця прискорює поїзд №67/68 КиївВаршава.

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