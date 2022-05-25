Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи

Президент Володимир Зеленський 25 травня, у День Африки, провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джорджем Веа.

Зеленський подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Про це він повідомив у Twitter.

"Обговорили шляхи виходу з продовольчої кризи, спровокованої Росією", – зазначив він.

Нагадаємо, у двотисячних роках у Ліберії з миротворчої місією перебували українські військові. Миротворці перебували там протягом 14 років і повернулися в Україну 2018-го.

За даними Генштабу ЗСУ, у 2004 році Україна направила до Ліберії 14 вертольотів – 6 Мі-24 та 8 Мі-8, а також 260 воїнів-миротворців. Пізніше чисельність загону збільшили до 301.