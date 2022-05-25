Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним
Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи

Розмова голів держав відбулася сьогодні. 

Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи
Президент Ліберії
Фото: Twitter Джордж Веа

Президент Володимир Зеленський 25 травня, у День Африки, провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джорджем Веа.

Зеленський подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Про це він повідомив у Twitter.

"Обговорили шляхи виходу з продовольчої кризи, спровокованої Росією", – зазначив він.

Нагадаємо, у двотисячних роках у Ліберії з миротворчої місією перебували українські військові. Миротворці перебували там протягом 14 років і повернулися в Україну 2018-го. 

За даними Генштабу ЗСУ, у 2004 році Україна направила до Ліберії 14 вертольотів – 6 Мі-24 та 8 Мі-8, а також 260 воїнів-миротворців. Пізніше чисельність загону збільшили до 301. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також