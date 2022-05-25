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Влада Білорусі підтвердила постачання зброї Росії

Премʼєр заявив, що білоруси використовують "досвід подій в Україні". 

Влада Білорусі підтвердила постачання зброї Росії
Фото: facebook/Министерство обороны Республики Беларусь

Премʼєр-міністр Білорусі Роман Головченко підтвердив, що республіка постачає зброю Росії. Про це пише білоруське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на заяву посадовця у ефірі каналу "Беларусь-1".

За його словами, білоруська зброя використовується не тільки всередині країни, а й на "потреби Російської Федерації". 

Головченко визнав складнощі з експортом продукції військово-промислового комплексу через західні санкції. 

"І, звісно, тепер дуже затребувана зброя не лише для внутрішніх потреб республіки, а й для Росії. У нас є спільні прграми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращеням того, що було, ведемо науково-дослідні роботи, зокрема, з урахування досвіду подій в Україні", – визнав він. 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну міжнародна спільнота заборонила імпорт до Росії деталей, які використовуються для військово-промислового комплексу, через що в росіян виникли проблеми з виготовленням озброєння. Зокрема, у квітні українська розвідка повідомила, що Уральський завод припинив виробництво зенітно-ракетних комплексів. 

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