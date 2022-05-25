​Цей тиждень стане вирішальним для Луганщини, – Гайдай

Луганська область постійно обстрілюється з різних озброєнь. Військових на Луганський напрямок російське командування перекидає навіть з Маріуполя та Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону #UArazom заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки закінчуються. Вони ж такі ж кулепробивні як і всі інші. Єдине, їх дуже багато. Наші бійці просто шоковані тим, що вони як таргани лізуть з усіх щілин. Але я думаю, що найближчий тиждень покаже, весь розвиток подій буде цього тижня", – заявив Гайдай.

Він додав, що бої ведуться на околицях Сєвєродонецька, де зараз "ситуація дуже важка".

"Обстріли Сєвєродонецька збільшуються в геометричній прогресії й авіабомби скидають на місто і постійно "Градами", "Смерчами" обстрілюють, артилерія. Уже підійшли досить близько російські війська, тому вони можуть обстрілювати вже й мінометами. Місто знищується постійно, цілодобово. Ситуація в місті дуже тяжка. Учора бої були вже на околицях міста", – розповів керівник ОВА.

За словами Гайдая, Путін поставив за мету забрати Луганську область за всяку ціну, тому перекидає війська з усіх напрямків.

Нагадаємо, станом на 24 травня Сєвєродонецьк Луганської області перебував під контролем Збройних сил України, але ситуація в місті була дуже важка.