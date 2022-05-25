24 травня в США озброєний 18-річний підліток влаштував стрілянину в початковій школі міста Увальде. Він відразу застрелив 14 учнів та вчительку, десять поранених доставили до лікарні.

Про це пише CNN.

Місто Увальде, де розігралася кривава трагедія, розташоване за 50 кілометрів від мексиканського кордону, до якого приблизно 50 км. Приблизно 90 відсотків учнів школи мають латиноамериканське походження, майже стільки ж належать до економічно неблагополучних сімей.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За останніми даними, які оголосив сенатор від штату Техас Роланд Гутьєррес, посилаючись на брифінг місцевої поліції, кількість жертв масової стрілянини в початковій школі зросла до 21. Жертвами убивці стали 18 дітей і 3 дорослих.

Губернатор штату Грег Ебботт повідомив, що злочинець діяв один і був озброєний, ймовірно, автоматичною гвинтівкою та пістолетом. Його ідентифіковано як 18-річного учня середньої школи цього ж міста Сальвадора Рамоса. Стрільця було вбито під час перестрілки з поліцією.

Відстрілюючись, Рамос смертельно поранив також двох поліцейських офіцерів.

Загалом у 2022 році в США сталося щонайменше 38 випадків стрілянини в школах, коледжах та університетах, які призвели до щонайменше 10 смертей і 51 поранення.

Востаннє така велика кількість жертв була в лютому 2018 року, коли в середній школі в Паркленді, штат Флорида, загинули 17 людей. Майже десять років тому, у грудні 2012 року, у початковій школі в Ньютауні, штат Коннектикут, стрілець убив 26 людей.

У США оголосили жалобу за жертвами стрілянини. Відповідне розпорядження підписав президент Джозеф Байден. Усі державні прапори, зокрема над Білим домом, цього дня будуть приспущені.

Нагадаємо, група американських слідчих, відома під назвою The Case Breakers, стверджує, що розкрила особу серійного вбивці на прізвисько Зодіак.