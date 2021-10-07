Поліція та ФБР поки що не підтверджують цього.

Група американських слідчих, відома під назвою The Case Breakers, стверджує, що розкрила особу серійного вбивці на прізвисько Зодіак.

Ім'я чоловіка, якого розслідувачі вважають Зодіаком, вказане на сайті The Case Breakers. Він помер у 2018 році.

Розслідувачі завили, що ідентифікували маніяка на основі нових фізичних та криміналістичних доказів, а також свідчень очевидців. Зокрема, на одній із фотографій чоловіка, експерти помітили шрам, як і на фотороботі Зодіака.

Фото: thecasebreakers.org Фоторобот Зодіака та фотографія людини, яку розслідувачі вважають вбивцею

Крім того, члени групи також розшифрували один із написаних Зодіаком листів, ключем до якого було ім'я цієї людини. "Виходить, що ви повинні знати повне ім'я, щоб розшифрувати ці анаграми. Не думаю, що є якийсь інший спосіб", - заявила колишня розвідниця, яка зараз входить до складу The Case Breakers.

Проте CNN пише, що поліція Сан-Франциско та ФБР поки що не підтверджують знахідки розслідувачів. Більше того, поліція спростувала їх припущення про те, що Зодіак пов'язаний з убивством 18-річної Чері Джо Бейтс у 1966 році.

Зодіак - серійний вбивця, що здійснював злочини в Каліфорнії в районі Сан-Франциско в 1960-х роках. Точна кількість його жертв невідомо. Сам Зодіак в одному з листів до місцевих газет заявив, що убив 37 людей, проте поліція має докази нападів тільки на сімох людей, п'ятеро з яких загинули.

Серія вбивств, які приписують Зодіаку, почалася в грудні 1968 року, коли в своєму автомобілі були вбиті чоловік і жінка. У липні 1969 року було скоєно подібний замах на іншу пару, проте чоловік вижив.

У тому ж році біля озера було скоєно напад на чоловіка і жінку з нанесенням колото-різаних ран, і знову чоловік вижив.

Останньою відомою жертвою Зодіака став таксист, застрелений в жовтні 1969 Сан-Франциско.

Особа серійного вбивці досі невідома, знайти його так і не змогли.