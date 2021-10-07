Латвійська сторона готова до активної роботи в рамках Кримської платформи.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася з Віцеспікеркою Саейму Латвійської Республіки Дагмарою Бейтнере-Ле Галла, яка перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Під час зустрічі сторони обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення та збереження історичної пам’яті про злочини тоталітарних режимів.

Заступниця Голови Верховної Ради також наголосила, що Парламент України високо цінує створення в Саеймі Латвії Кримської Платформи.

Своєю чергою пані Дагмара Бейтнере-Ле Галла запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність - є дуже важливими для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в рамках Кримської платформи.

Разом з присутнім на зустрічі Послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.

Учасниці та учасники зустрічі також обговорили питання щодо євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік+ та активізацію співпраці України з ініціативою Трьох морів.

"Маємо спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед нашими країнами та безпекою в усій Європі. Це необхідність спільно протистояти Північному потоку-2 як геополітичному проєкту РФ. Це також застосування всіх можливих санкцій до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми РФ та організаторів незаконних виборів", - наголосила Олена Кондратюк.

Водночас Віцеспікерка Саейму Дагмара Бейтнере-Ле Галла зазначила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напрямку спільно з Україною та очікує на відповідні кроки з української сторони.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за ігнорування саміту Кримської платформи.