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Кулеба розкритикував ООН за ігнорування саміту Кримської платформи

"Це говорить і про стан справ у самій Організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії".

Кулеба розкритикував ООН за ігнорування саміту Кримської платформи
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Організація Об'єднаних Націй проігнорувала саміт Кримської платформи, який відбувся в Києві 23 серпня, з політичних мотивів.

"Відзначу один негативний момент в контексті нашої участі в ООН. Це, безумовно, те, що організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена. Це відбулось з абсолютно політичних мотивів, і ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення", - сказав міністр на брифінгу в четвер.

Кулеба сказав, що ключовим завданням ООН є підтримка миру і безпеки, тому свідоме ігнорування саміту Кримської платформи багато говорить про стан справ у цій організації.

"Коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ, у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує — то це говорить і про стан справ у самій Організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Можу відверто сказати, що це — не правильне розуміння, яке ми будемо змінювати. Тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право", - сказав міністр.

Нагадаємо, що установчий саміт Кримської платформи започаткував новий механізм деокупації Криму, який з 2014 року незаконно знаходиться під владою Росії.

Росія - одна з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, які мають право ветувати будь-які резолюції цього органу. Україна неодноразово закликала позбавити Росію цього права вето за збройну агресію, але жодних кроків у цьому напрямку в ООН не роблять.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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