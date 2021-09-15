Проти Лероса відкрили кримінальну справу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у вівторок, 14 вересня, відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Гео Лероса.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, яке буде здійснювати слідство.

"Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація на одному з telegram-каналів. У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація справи - готування до завідомо неправдивого показання для введення в оману органу слідства (ч.1 ст.14 ч.2 ст.384 Кримінального кодексу).

Слідство знаходиться на початковому етапі. Поки що плануються експертизи для підтвердження або спростування монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи і дослідження змісту розмови.

ДБР стверджує, що вже має цінних свідків, які володіють важливою для слідства інформацією.

Нагадаємо, що Лероса було обрано до Верховної Ради від "Слуги народу".

У вересні 2020 року його виключили з фракції за критику президента Володимира Зеленського. За кілька днів до цього Лерос заявив, що йому спалили автомобіль.

Через рік після інциденту в інтернеті з'явилося відео, на якому він нібито домовляється про підпал машини і отримує пакет з грішми. Депутат заявив, що звук на відео повністю сфабрикований.