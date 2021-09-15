​Дисертацію Киви після трьох місяців читання відправили на поглиблене вивчення, - Bihus.Info

Міністерство освіти та науки відправило кандидатську дисертацію депутата від "Опозиційної платформи за життя" Іллі Киви на поглиблене вивчення.

Таке рішення прийняла експертна рада Міністерства на засіданні 14 вересня, пише Bihus.Info.

Експертна рада також запрошувала Киву на це засідання, де мала розглядатися його дисертація, однак той не прийшов.

"Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів”, – повідомив один із членів комісії. Інший представник зазначив, що до дисертації Киви "є серйозні зауваження".

На цьому ж засіданні розглянули докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Іллі Киви на захисті його кандидатської. З матеріалів Bihus.Info випливає, що Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.

Вивчати роботу Киви експертна рада почала ще 15 червня.

Нагадаємо, Кива є членом правоохоронного комітету, ініціатором 22 проєктів законів і 11 проєктів постанов. У квітні цього року він захистив кандидатську дисертацію під назвою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". На питання під час захисту він пообіцяв відповісти в наступній науковій роботі.

Журналісти Bihus.Info детально проаналізували роботу Киви і виявили там низку дивних цитат, довідку з підробленим підписом та посилання на участь нардепа в науково-практичних конференціях, в яких він участі не брав.

Зазначимо також, що нещодавно стало відомо про успішне складення Кивою адвокатського іспиту.