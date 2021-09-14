Засідання ТСК по "вагнерівцям" не відбулося через відсутність кворуму, - Бурба

Засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України у вівторок, 14 вересня, не відбулося через відсутність кворуму.

Про це заявив колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я прибув на засідання на запрошення Безуглої (керівника ТСК Мар'яни Безуглої - ред.), разом з тим отримав інформацію, що сьогодні засідання не буде через те, що відсутній кворум. Більш того, отримав додаткове запрошення на понеділок ... засідання сьогодні не відбулися, я спілкувався з нею (Безуглою - ред.)", - сказав Бурба.

При цьому на уточнюючі питання щодо безпосередньо справи "вагнеровцев" він відповідати не став, пояснивши це тим, що всі відповіді може надати тільки ТСК.

"У понеділок я відповідаю на всі питання (членів ТСК), після цього, можливо, поспілкуюся з вами (журналістами - ред.)", - сказав Бурба.

Як повідомлялося, Бурба прибув на засідання ВСУ, щоб надати інформацію у справі організації спеціального заходу щодо затримання 33-х бойовиків ПВК "Вагнер".

Наступне засідання ТСК призначено на понеділок, 20 вересня.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

Спростовував українську операцію і президент Володимир Зеленський: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання – це правда. І те, що цього не сталося, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні".

10 вересня голова ТСК Мар’яна Безугла повідомила: ТСК дійшла до висновку, що безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК Вагнера в Україні не було. Натомість проводився "спеціальний розвідувальний захід".