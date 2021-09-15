Визначенням олігархів має займатися комісія експертів, а не РНБО, - Кіра Рудик

Українська економіка не зможе оздоровитися, якщо вона скована монополіями. Але так званий антиолігархічний законопроєкт влади точно не вирішить цієї проблеми. Необхідно всього лише забезпечити роботу органів, в компетенцію яких входить протидія олігархату. Про це заявила лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

Політикиня переконана, що для дієвої деолігархізації Україна має всі інструменти. Не вистачає тільки політичної волі. Антимонопольний комітет повинен просто робити свою роботу, повноваження він має. Необхідно довести до успішного завершення судову реформу і реформу корпоративного управління, змінити податкове законодавство. Всі ці кроки детально описані в антиолігархічному пакеті «Голосу», зазначила Рудик..

«Кого би не назвали олігархом, як би не засуджували, якщо при цьому статки можна спокійно відновити в корумпованих судах — все марно. Так само не секрет, що крім ренти, олігархи отримують прибутки за рахунок державних підприємств. Це такі «годівниці», які існують дуже давно і годують конкретних людей. Реформа державного корпоративного управління — це той крок, який зможе ці «годівниці» прикрити. Податки мають сплачувати великі компанії, які зараз цього уникають», — наголосила Кіра Рудик.

Тобто достатньо цих чотирьох кроків. І необов'язково когось називати олігархом. Для того, щоб оздоровлювати економіку, для того, щоб люди відчули зміни, як це впливає на їхні можливості вести власну справу.

Частково «Голос» як парламентська фракція це вже робить. Але процес тривалий, і він абсолютно точно виключає, щоб РНБО за дуже дивними критеріями визначатиме конкретні імена і прізвища. Які потім приходять домовлятися до президента для того, щоб з цього списку піти.

«Саме тому ми не підтримували цей законопроєкт в першому читанні. Подали велику кількість правок і не будемо його підтримувати в тому вигляді, в якому він зараз. Одна з наших пропозицій — заміна органу, який визначає, хто олігарх, а хто ні. Щоб це була не РНБО, а комісія незалежних експертів, зокрема, міжнародників. А загалом, найбільша проблема діючої влади, крім відсутності стратегії, це спроба робити все у «ручному» режимі, за вказівкою «згори». Це абсолютно хибний шлях», — вважає Кіра Рудик.