ФСБ звинуватила Меджліс у підготовці протестів в окупованому Криму

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що Меджліс кримськотатарського народу спільно з українськими спецслужбами нібито готував протести на окупованому українському півострові.

Про це повідомляє агентство Интерфакс.

Як заявили журналістам у Центрі громадських зв'язків ФСБ, у межах розслідування кримінальної справи щодо трьох громадян Росії, причетних до диверсії на газопроводі в районі населеного пункту Перевальне в Криму, отримано відомості про зв'язок Меджлісу зі спецслужбами України.

"Зі слів затриманих, крім участі у підготовці диверсії Головне управління розвідки (ГУР) МО України через Меджліс намагалося організувати протестні акції кримсько-татарського населення проти законних дій влади і правоохоронних органів Республіки Крим", - заявили у спецслужбі.

У ФСБ також заявили, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. Йому інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

7 вересня окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.