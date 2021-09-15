Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
ГоловнаПолітика

ФСБ звинуватила Меджліс у підготовці протестів в окупованому Криму

Акції готувалися нібито під кураторством українських спецслужб.

ФСБ звинуватила Меджліс у підготовці протестів в окупованому Криму
Фото: slovoidilo.ua

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що Меджліс кримськотатарського народу спільно з українськими спецслужбами нібито готував протести на окупованому українському півострові.

Про це повідомляє агентство Интерфакс.

Як заявили журналістам у Центрі громадських зв'язків ФСБ, у межах розслідування кримінальної справи щодо трьох громадян Росії, причетних до диверсії на газопроводі в районі населеного пункту Перевальне в Криму, отримано відомості про зв'язок Меджлісу зі спецслужбами України.

"Зі слів затриманих, крім участі у підготовці диверсії Головне управління розвідки (ГУР) МО України через Меджліс намагалося організувати протестні акції кримсько-татарського населення проти законних дій влади і правоохоронних органів Республіки Крим", - заявили у спецслужбі.

У ФСБ також заявили, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. Йому інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

7 вересня окупаційний Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту братів Азіза і Асана Ахтемових до 4 листопада.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також