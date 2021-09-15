Україна взяла на озброєння нову радіолокаційну станцію "Фенікс-1"

Фото: iskra.zp.ua

Збройні сили України взяли на озброєння трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1", розроблену запорізьким науково-виробничим комплексом "Іскра".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Фенікс-1" є модернізацією радіолокаційної станції 79К6 "Пелікан" і використовується в протиповітряній обороні для видачі даних про ціль.

"«Фенікс-1» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1» та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі", - сказав міністр оборони Андрій Таран.

Фото: iskra.zp.ua

На сайті "Іскри" повідомляється, що РЛС 80К6КС1 успішно пройшла тримісячні державні випробування весною-літом 2021 року.

Стверджується, що унікальність 80К6КС1 полягає у побудові передавального пристрою на сучасних твердотільних модулях, використанні технологій цифрових антенних решіток, реалізації на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, які працюють за розробленими на підприємстві високоефективними алгоритмами.