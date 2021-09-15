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Україна взяла на озброєння нову радіолокаційну станцію "Фенікс-1"

Нова система буде "очима" дивізіонів протиповітряної оборони.

Фото: iskra.zp.ua

Збройні сили України взяли на озброєння трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1", розроблену запорізьким науково-виробничим комплексом "Іскра".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Фенікс-1" є модернізацією радіолокаційної станції 79К6 "Пелікан" і використовується в протиповітряній обороні для видачі даних про ціль.

"«Фенікс-1» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1» та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі", - сказав міністр оборони Андрій Таран.

Фото: iskra.zp.ua

На сайті "Іскри" повідомляється, що РЛС 80К6КС1 успішно пройшла тримісячні державні випробування весною-літом 2021 року.

Стверджується, що унікальність 80К6КС1 полягає у побудові передавального пристрою на сучасних твердотільних модулях, використанні технологій цифрових антенних решіток, реалізації на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, які працюють за розробленими на підприємстві високоефективними алгоритмами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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