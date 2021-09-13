Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"

Російська Федерація вперше застосувала ударні роботи "Нерехта" і "Уран-9". Це сталося під час спільних із Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2021".

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

"У ході розіграшу практичних дій військ (сил) основного етапу навчання "Захід-2021" на полігоні Муліно (в Нижньогородській області Росії, - ред.) в бойових порядках загальновійськових підрозділів при веденні оборони були вперше застосовані роботи розвідки і вогневої підтримки "Уран-9" і "Нерехта", - розповіли журналістам у Міноборони РФ.

Там уточнили, що "Урани-9" знищували живу силу і бронетехніку умовного противника на відстані від 3 до 5 тис. м вогнем з ракетних комплексів "Атака", реактивних піхотних вогнеметів, а також 30-мм гармат і кулеметів.

"Вони вели бойові дії безпосередньо в бойових порядках захисників підрозділів. Також "Урани-9" прикривали під час зміни позицій мотострілецькі підрозділи", - сказано в повідомленні.

Роботи "Нерехта", озброєні 12,7-мм кулеметом "Корд" і 30-мм гранатометом АГ-30М, були залучені для розвідки і вогневої підтримки підрозділів. Також такий робот може також коригувати вогонь, доставляти спорядження і боєприпаси.

"Для прокладання проходів у мінних загородженнях спільно і інженерно-саперними підрозділами використовували робототехнічні комплекси розмінування "Уран-6". Тактичний лазерний комплекс "Кар'єр", який дозволяє виявляти і придушувати оптичні засоби розвідки і спостереження танків, іншої броньованої техніки і стрілецької зброї противника, забезпечував дії роботів", - повідомляє російське держінформагентство.

Спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021" стартували в Росії 9 вересня. Військові маневри відбуватимуться з 10 по 16 вересня на дев'яти російських і п'яти білоруських полігонах, а також у акваторії Балтійського моря.

Навесні під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021" Росія почала нарощувати війська біля кордонів України. Існували побоювання ескалації бойових дій на Донбасі чи навіть повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Цього не сталося, але президент України Володимир Зеленський попереджав, що загроза ескалації не зникне щонайменше до кінця навчань "Захід-2021".