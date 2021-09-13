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У СБУ прокоментували ймовірність гастролей Моргенштерна в Україні

На листопад російський репер із "чорного списку" планував концерти в Запоріжжі, Харкові та Києві.

У СБУ прокоментували ймовірність гастролей Моргенштерна в Україні
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Служба безпеки України підтвердила, що гастролі російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) в Україні заборонені.

Таким чином у СБУ відреагували на інформацію про анонс концертів російського виконавця в листопаді цього року в Запоріжжі, Харкові та Києві.

"У квітні цього року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) включений у перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн", – повідомили у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі пояснили, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Вона підтвердила, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

"Це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту за його участі", – вважають у СБУ.

Там повідомляють, що у вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи у "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України.

"Таким чином, будь-які гастролі "Моргенштерна" на території України – заборонені", – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня – в Харкові і 6 червня – в Запоріжжі. Вартість квитків доходить до 4,5 тис. гривень.

Моргенштерн спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року. У місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер назвав це "показухою" та закликав проводити перевірки пожежної безпеки.

17 червня стало відомо, що співак подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Окрім того, на початку липня Моргенштерн розмістив у соцмережах відео, у якому стверджував, що перебуває в Україні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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