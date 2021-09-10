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Премія імені Довженка присуджена кінорежисерці Наталі Ворожбит

Розмір Державної премії України імені Довженка у 2021 році складає 200 тис. гривень.

Премія імені Довженка присуджена кінорежисерці Наталі Ворожбит
Фото: thebabel.com.ua

Президент Володимир Зеленський нагородив Державною премією імені Олександра Довженка кінорежисерку Наталю Ворожбит.

Про це йдеться в указі президента №463/2021 від 10 вересня, опублікованому на сайті глави держави.

"Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва", - сказано в документі.

Розмір Державної премії України імені Довженка у 2021 році складає 200 тис. гривень.

Наталя Ворожбит - українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка. Пише українською і російською мовами. Належить до напрямку "нова драма". Лауреатка Премії Women In Arts у 2020 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо,що фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги" візьме участь у конкурсній програмі Тижня критики 77-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Фестиваль почався 2 вересня і триватиме до 12 вересня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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